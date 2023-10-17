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Сегодня, 10:10

Главный тренер сборной Кении: «Мы говорили с Карпиным. Хотим провести ответный матч с Россией в Кении»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Соболев (слева) в матче против сборной Кении.
Фото РФС
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Главный тренер сборной Кении Энгин Фират рассказал «СЭ» о возможности проведения ответного матча со сборной России.

В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Анталье (Турция).

«Мы можем приехать в Россию. Для нас это не проблема. Но мы сейчас говорили с Карпиным. Возможно, мы проведем ответный матч в Кении. Мы приглашаем вашу команду. Сейчас был домашний матч для сборной России, а там будет домашний матч для нас. Но пока что это все на уровне разговоров. Все зависит от графика матчей сборной России и нашей команды. Но я считаю, это хорошая идея», — сказал Фират «СЭ».

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Энгин Фират
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