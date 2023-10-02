Головин, Миранчук и Кузяев вошли в состав сборной России на октябрь

Стал известен состав сборной России на октябрьские сборы. В список вошли 29 игроков.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Сергей Волков («Краснодар»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Артем Макарчук («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Артем Карпукас («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»), Даниил Уткин («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном. Игра состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

На 16 октября планируется матч России и Кении в Турции.

В сентябре 2023 года сборная России из игроков не старше 23 лет провела два матча на выезде с олимпийской командой Египта (U23) — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром в гостях (1:1).