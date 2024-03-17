Горшков о вызове Лодыгина в сборную России: «Нужно, чтобы он был в поле зрения наших тренеров»

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал вызов голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина в сборную России.

В последний раз 33-летний футболист попадал в заявку национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«В какой-то степени удивлен, что Лодыгина вызвали в сборную. В свое время Юрий успешно играл за «Зенит». Сейчас он уже более опытный вратарь. Скорее всего, Лодыгина пригласили для усиления обоймы голкиперов. Нужно, чтобы он был в поле зрения наших тренеров. К тому же он один из основных вратарей «Панатинаикоса», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В нынешнем сезоне Лодыгин принял участие в 15 матчах «Панатинаикоса» во всех турнирах, пропустил 9 голов и 8 раз сыграл «на ноль».