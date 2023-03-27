Гришин считает, что тренерскому штабу нужно определиться с основными кандидатами в сборную

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о прошедших товарищеских матчах сборной России.

«Вывод из этих двух матчей такой, что тренерский штаб должен определиться с основными кандидатами в сборную. Национальной команде уже необходим костяк. Молодых надо внедрять в этот костяк, а не играть двумя составами. Зачем приглашать 20 человек, если и так видно, кто и как играет в чемпионате России. Нужно встраивать одного-двух футболистов в основной состав сборной. Например, Пиняев и Зиньковский показали, что они должны быть в национальной команде. Болельщики ждут побед от сборной, потому что никому не нужны поражения или ничейные результаты. После говорят, что это так просматривают кандидатов, но их уровень и так виден в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).