Карпин об отказе от вызова в сборную России футболистов старше 30 лет: «Это больше фигурально»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о допустимом возрасте футболистов для вызова в состав национальной команды.

Ранее Карпин заявлял, что принял решение не приглашать в сборную игроков старше 30 лет. При этом специалист не исключал, что привлечет в команду футболистов старше 30 лет к участию в матчах в случае возвращения России на международную арену.

«Если мы сдвинем возраст до 32 лет, все успокоятся? Тогда будут цепляться к 32. Поговорить же надо о чем-то. Джикия не в зоне риска? Посмотрим и решим. Это больше фигурально», — сказал Карпин.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче, который состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».