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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не слышал об анонсе матча против сборной Камеруна.
9 октября пресс-служба сборной России анонсировала матч с Камеруном с помощью видео с живыми дельфинами и львом. В ролике поучаствовали Александр Соболев, Федор Чалов и Антон Миранчук.
— Не слишком провокационно?
— Первый раз слышу, не понял, про что вы говорите. Трудно что-то сказать. Как вы поняли, со мной никто это не обсуждал, — сказал Карпин.
Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.