Карпин заявил, что Головин пропустит матчи России с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России рассказал, что полузащитник Александр Головин пропустит товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

— Не видели Головина на тренировке. Кого не увидим завтра на поле?

— Головин сделал медобследование. Та травма, которая была до игры... Он почувствовал те же боли в том же месте. К сожалению, он не сможет принять участия в этих играх. Все остальные здоровы.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Игра с Кенией пройдет в Турции 16 октября.

В сезоне-2023/24 Головин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Монако».

12 сентября 2023 года Головин принял участие в товарищеском матче сборной России против Катара (1:1). 27-летний футболист вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте.