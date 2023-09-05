Карпин рассказал, сколько матчей РПЛ смотрит каждый тур

Сегодня, 15:55
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как он выдерживает работу без выходных и сколько футбола смотрит каждую неделю.
— Вам удается переключиться с клубных дел?
— Да.
— После игры с «Динамо» вы поехали на поезде. Это шестнадцать часов. Ни одного выходного у вас не было.
— И не будет (смеется).
— Как вы это выдерживаете?
— Как видите, стою здесь. Живой!
— Сколько матчей тура вы смотрите?
— Три матча максимум, помимо «Ростова».
— Вы выбираете те, где больше сборников?
— Да.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.