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Сегодня, 15:55

Карпин рассказал, сколько матчей РПЛ смотрит каждый тур

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как он выдерживает работу без выходных и сколько футбола смотрит каждую неделю.

— Вам удается переключиться с клубных дел?

— Да.

— После игры с «Динамо» вы поехали на поезде. Это шестнадцать часов. Ни одного выходного у вас не было.

— И не будет (смеется).

— Как вы это выдерживаете?

— Как видите, стою здесь. Живой!

— Сколько матчей тура вы смотрите?

— Три матча максимум, помимо «Ростова».

— Вы выбираете те, где больше сборников?

— Да.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Валерий Карпин
РПЛ
Сборная России по футболу
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