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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова экс-игрока национальной команде Александра Мостового.
14 октября Мостовой заявил, что считает неприемлемым совмещать посты в клубе и сборной России.
«Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договоренность была обозначена», — сказал Карпин.
Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.