Карпин — о возрасте игроков сборной: «Определяю цифру так, как захочу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин саркастично ответил на вопрос о возрасте футболистов, которых приглашают в национальную команду

— Кузяеву 30 лет. Изменится ли стратегия сборной по возрасту?

— Завтра сделаем вызов до 30,5 лет. Какие еще игроки есть? Определяю цифру так, как захочу, — сказал Карпин.

Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч против Кении. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан» в Турции, который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.