Корниленко поздравил Солдатенкова с голом за сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением об игре защитника команды Александра Солдатенкова в товарищеском матче сборной России с Катаром (1:1).

Футболист забил гол на 89-й минуте встречи.

«В первую очередь поздравляю его с первым голом за сборную. Мы за него рады, молодец, для центрального защитника это важно. Да, вышел, команда пропустила, но ничего. Не считаю, что он полностью виноват в голе, это не чисто его ошибка», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 26-летний Солдатенков провел 9 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Он выступает за самарскую команду с 2020 года.

Теперь на счету футболиста две игры за национальную команду страны. В ноябре 2022 года защитник принял участие в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).