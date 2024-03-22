Кустурица предложил России создать международную футбольную лигу

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица выразил мнение, что России стоит рассмотреть возможность создания собственной футбольной лиги с участием команд из Азии.

Он напомнил, что в 1992 году сборная Югославии была отстранена от участия в международных турнирах и не смогла сыграть на чемпионате Европы в Швеции. Ее место заняла национальная команда Дании, ставшая победителем соревнований.

«Вместо Югославии на Евро тогда поехали датчане, которые в итоге стали первыми. Я вижу параллель, но Россия — большая страна, сильная страна, и вам нужно смотреть в будущее, потому что если эти запреты будут продолжаться, то нужно сделать свою лигу — азиатскую лигу, там тоже есть очень хорошие команды. Это возможно? Я думаю, что да. Почему нет?» — приводит слова Кустурицы ТАСС.

Российская национальная команда не участвует в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

21 марта сборная России обыграла Сербию (4:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».