Кузяев сообщил, что у него нет проблем со здоровьем после матча с Камеруном

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о своем состоянии после замены в товарищеском матче сборной России против Камеруна (1:0). Хавбек был заменен на 83-й минуте встречи, вместо него на поле появился Евгений Харин.

«Со здоровьем все хорошо, спасибо», — сказал Кузяев.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.