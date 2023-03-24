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Сегодня, 20:31

Кузяев: «Перед выходом на игру с Ираном совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии»

Алина Савинова
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Полузащитник национальной команды России Далер Кузяев после ничьей с Ираном в товарищеском матче (1:1) высказался на тему возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Перед выходом на игру совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии. Я был максимально сконцентрирован на этом матче и над тем, как одержать победу», — приводит Sport24 слова Кузьяева.

Ранее генеральный секретарь РФС Митрофанов сообщил, что на предстоящем исполкоме, который пройдет 30 марта, не будет затрагиваться тема перехода РФС в АФК.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-kuzyayev-pered-matchem-s-iranom-ya-sovershenno-ne-dumal-o-tom-budem-my-igrat-v-yevrope-ili-azii
Далер Кузяев
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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