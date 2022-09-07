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Сборная России

7 сентября, 14:25

Магкеев прокомментировал свое попадание в расширенную сборную России

Виктория Кравченко

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением по поводу расширенного состава сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией.

«Приятно видеть себя в этом списке. Но до сбора еще есть время и игры за клуб. Сейчас нужно сосредоточиться на ближайших матчах, чтобы оказаться в числе тех, кто приедет в сборную. Важно, хорошо отыграть в чемпионате и Кубке, тогда все будет нормально», — цитирует Магкеева Sport24.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-07-magkeyev-o-svoyem-popadanii-v-rasshirennuyu-sbornuyu-vazhno-khorosho-otygrat-v-chempionate-i-kubke
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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