Магкеев прокомментировал свое попадание в расширенную сборную России

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением по поводу расширенного состава сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией.

«Приятно видеть себя в этом списке. Но до сбора еще есть время и игры за клуб. Сейчас нужно сосредоточиться на ближайших матчах, чтобы оказаться в числе тех, кто приедет в сборную. Важно, хорошо отыграть в чемпионате и Кубке, тогда все будет нормально», — цитирует Магкеева Sport24.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.