Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:38

Митрофанов — о новой форме сборной России: «Дизайн утвержден, все уже производится»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет представлена новая форма национальной команды России от бренда Jogel.

«Новая форма сборной России, как и планировалось, будет представлена в марте 2024 года. Дизайн утвержден, все уже производится. Стоит отметить, что вся экипировка сборной России будет от бренда Jogel — тренировочная, парадная, игровая форма, сумки, рюкзаки и так далее. Довольны ли мы тем, как идет работа? Да, безусловно. У нас нет оснований, чтобы чего-то опасаться», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В июне РФС заключил контракт с новым техническим спонсором — российской компанией-производителем экипировки Jogel. Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.

В январе 2023 года президент РФС Александр Дюков объявил об отказе от использования экипировки Adidas.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-o-novoj-forme-sbornoj-rossii-dizajn-utverzhden-vse-uzhe-proizvoditsya/
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
1
0
Читайте также
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах