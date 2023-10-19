Митрофанов — о новой форме сборной России: «Дизайн утвержден, все уже производится»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет представлена новая форма национальной команды России от бренда Jogel.

«Новая форма сборной России, как и планировалось, будет представлена в марте 2024 года. Дизайн утвержден, все уже производится. Стоит отметить, что вся экипировка сборной России будет от бренда Jogel — тренировочная, парадная, игровая форма, сумки, рюкзаки и так далее. Довольны ли мы тем, как идет работа? Да, безусловно. У нас нет оснований, чтобы чего-то опасаться», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В июне РФС заключил контракт с новым техническим спонсором — российской компанией-производителем экипировки Jogel. Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.

В январе 2023 года президент РФС Александр Дюков объявил об отказе от использования экипировки Adidas.