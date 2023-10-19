В РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном отсутствии соперников на ноябрьские сборы национальной команды.

— Допускаете ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах?

— Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности... Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив. Сложности есть, но мы работаем над тем, чтобы найти партнеров для проведения ноябрьских товарищеских матчей.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.