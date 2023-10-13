Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:09

Нжи рассказал, что Это'О не давал наставлений сборной Камеруна перед игрой с Россией

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Сивасспора» Клинтон Нжи заявил, что президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О не давал наставлений камерунским игрокам перед товарищеской встречей со сборной России (0:1). Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Мы не получали каких-либо сообщений от президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О, также и не было встречи с ним перед игрой, — цитирует Нжи ТАСС. — Это'О является президентом нашей федерации. Я думаю, что после игры мы поговорим с ним позже. Это'о знает много о футболе, он всегда открыт для общения с футболистами. Я думаю, что каждый рад за него, это нелегко для него, но это хорошая деятельность».

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.

Источник: ТАСС
Клинтон Нжи
Самюэль Это`О
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?
Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча с Аргентиной
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?
Кафанов оценил игру Сафонова в товарищеском матче со сборной Камеруна
Посол БРИКС заявил о реальности проведения матча между сборными России и Бразилии
Сборная Камеруна готова провести у себя ответный товарищеский матч с Россией
«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?
Геркус — о победе сборной: «Молодцы! Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов оценил игру Сафонова в товарищеском матче со сборной Камеруна

Посол БРИКС — о поездке в Сибирь: «Утеплялся и пил водку!»