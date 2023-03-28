Романцев — о матче с Ираком: «Я увидел сборную горячей и настроенной на то, чтобы стать командой»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

Матч прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

«Предвижу, что к этой победе отнесутся по-разному. Для большинства, как и для меня, она стала надеждой на будущее. Пусть небольшим, но очень важным шагом вперед на пути становления новой команды. Но найдутся и те, кто будет говорить про слабых соперников, вспоминать ничью с Ираном и первый тайм с Ираком, вновь пройдется по странному выбору Карпина и в который раз помусолит его отношения с Дзюбой. Что ж, каждый увидел сборную в этих матчах такой, какой хотел. Для одних она выглядела «тяжелой, выполнявшей нелюбимую работу». Другие, как и я, увидели ее горячей, настроенной на то, чтобы стать командой. А то, что лучшим в матче признан 18-летний Пиняев, говорит о том, что у сборной есть будущее. Долгой и счастливой тебе футбольной жизни, Сергей!» — сказал Романцев.