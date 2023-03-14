Орлов высказался об участии сборной России в первом чемпионате ЦАФА

Комментатор Геннадий Орлов высказался об участии сборной России в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Будет турнир, ну и хорошо, хоть какое-то соревнование. Сборной России ведь надо где-то играть. Тем более, что окна для матчей сборной у нас есть. Этот турнир — официальный, ФИФА его будет учитывать. Сборной России нужно подниматься в рейтинге ФИФА», — приводит слова Орлова Sport24.

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.