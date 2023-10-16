Осинькин высказался о матче сборной России с Кенией

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре сборной России против Кении (2:2), в которой приняли участие защитники самарцев Роман Евгеньев и Юрий Горшков.

«Голы получились курьезные, труднообъяснимые. Но все-таки хочу просто порадоваться за Горшкова, Евгеньева, Солдатенкова, ну и Пиняев с Сергеевым нам не чужие. Приятно, что столько футболистов, прошедших «Крылья Советов», сыграли за сборную. Матч, конечно, получился неоднозначным. В итоге сыграли вничью, в концовке могли победить, но допустили много ошибок и сами сломали игру, которая была у команды. Все ожидали победы, считали, что соперник не очень высокого класса, но в составе сборной Кении очень много физически сильных футболистов. В этом плане у нас точно не было преимущества. Но, когда наши прибавили, было видно, что разница в классе есть. Обидно, что не выиграли. Кенийцы самые быстрые бегуны на планете? Но они стайеры, футбол — спорт не совсем про выносливость или марафоны», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).