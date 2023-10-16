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Сегодня, 22:05

Лещенко о ничьей России с Кенией: «Для чего был нужен этот матч? Вот, пожалуйста, травма Фомина»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью сборной России с Кенией (2:2) в товарищеском матче.

«Жалко, что Фомин получил травму. Для чего был нужен матч с Кенией? Мы все равно не играем в Европе. Тем более вот, пожалуйста, вам травма. Играли в Турции на поле отеля? Ну что это, зрителей нет. Не понимаю смысла», — сказал Лещенко «СЭ».

Известный болельщик «Динамо» также ответил на вопрос о важности международных матчей сборной России в условиях отстранения.

«Понимаю, это делается в угоду того, чтобы мы присутствовали на международной арене. Но сейчас лучше наращивать свой игровой потенциал. Тем более, к нам приезжает достаточно много иностранцев. Сомневаюсь, что нам нужны такие игры, тем более, когда мы нигде не присутствуем. То, что я видел, например, в игре с Катаром — это далеко не лучшие наши футболисты. Не люблю критику, но, объективно, все это не очень здорово», — добавил Лещенко.

Для сборной России матч с Катаром — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Лев Лещенко
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