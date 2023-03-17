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Сегодня, 16:15

Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Федора в сборную»

Коваль прокомментировал непопадание Чалова в окончательный состав национальной команды
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал непопадание 24-летнего форварда в окончательный состав национальной команды.

«Нет ничего страшного в невызове Чалова в окончательный состав сборной. Соболев и Комличенко — ярко выраженные нападающие. Федор не похож на них. Значит, главный тренер посчитал лучшими Зиньковского и Пиняева, которые будут под высокорослыми нападающими. Комличенко и Соболев — фактурные, мощные, играют головой. А что переживать? Может быть, под схему не подошел. Он же не фланговый нападающий, как Пиняев и Зиньковский. Если не сейчас вызвали, то потом пригласят. И хорошо, что не взяли на сборы. Сейчас Федя забивает голы. В перерыве будет тренироваться с ЦСКА. Команде нужно в тройку попасть. Бывает такое, что вызывают в сборную, а ты там не играешь. Потом возвращаешься в команду, и надо форму набирать. Лучше быть с командой, чем на десять минут выходить», — приводит слова Коваля Sport24.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-pervyy-trener-chalova-net-nichego-strashnogo-v-nevyzove-fedora-v-sbornuyu-i-khorosho-chto-ne-vzyali
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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