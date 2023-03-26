Сегодня, 19:50
Второй гол сборной России в товарищеском матче против Ирака записал на свой счет Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 18 лет и 144 дня.
Полузащитник «Локомотива» стал самым молодым бомбардиром в истории команды, отобрав рекорд у Дмитрия Сычева, который огорчил югославов в 18 лет и 206 дней. Кроме них до 20-летия первые мячи за сборную забили Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.
В истории сборной СССР было два более молодых голеадора. Сергей Родионов огорчил Венгрию в 17 лет и 358 дней, а Эдуард Стрельцов оформил хет-трик в матче против Индии в 17 лет и 340 дней.
Самые молодые авторы гола в истории сборной России
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата первого гола
|
Матч
|
Возраст
|
Сергей Пиняев
|
02.11.2004
|
26.06.2023
|
Ирак (д) — 2:0*
|
18 лет 144 дня
|
Дмитрий Сычев
|
26.10.1983
|
19.05.2002
|
Югославия (д) — 1:1 (пен. — 4:5)
|
18 лет 206 дней
|
Александр Головин
|
30.05.1996
|
07.06.2015
|
Белоруссия (д) — 4:2
|
19 лет 8 дней
|
Алексей Миранчук
|
17.10.1995
|
07.06.2015
|
Белоруссия (д) — 4:2
|
19 лет 234 дня
|
Александр Кержаков
|
27.11.1982
|
21.08.2002
|
Швеция (д) — 1:1
|
19 лет 267 дней
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
08.10.2010
|
Ирландия (г) — 3:2
|
20 лет 113 дней
|
Владимир Бесчастных
|
01.04.1974
|
17.08.1994
|
Австрия (г) — 3:0
|
20 лет 138 дней
|
Валерий Кечинов
|
05.08.1974
|
06.05.1995
|
Фареры (д) — 3:0
|
20 лет 274 дня
|
Владислав Радимов
|
22.11.1975
|
28.08.1996
|
Бразилия (д) — 2:2
|
20 лет 280 дней
|
Игорь Симутенков
|
03.04.1973
|
17.08.1994
|
Австрия (г) — 3:0
|
21 год 136 дней