Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

Второй гол сборной России в товарищеском матче против Ирака записал на свой счет Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 18 лет и 144 дня.

Полузащитник «Локомотива» стал самым молодым бомбардиром в истории команды, отобрав рекорд у Дмитрия Сычева, который огорчил югославов в 18 лет и 206 дней. Кроме них до 20-летия первые мячи за сборную забили Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

В истории сборной СССР было два более молодых голеадора. Сергей Родионов огорчил Венгрию в 17 лет и 358 дней, а Эдуард Стрельцов оформил хет-трик в матче против Индии в 17 лет и 340 дней.

Самые молодые авторы гола в истории сборной России