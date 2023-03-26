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Сегодня, 19:50

Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

Кирилл Бурдаков
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Второй гол сборной России в товарищеском матче против Ирака записал на свой счет Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 18 лет и 144 дня.

Полузащитник «Локомотива» стал самым молодым бомбардиром в истории команды, отобрав рекорд у Дмитрия Сычева, который огорчил югославов в 18 лет и 206 дней. Кроме них до 20-летия первые мячи за сборную забили Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

В истории сборной СССР было два более молодых голеадора. Сергей Родионов огорчил Венгрию в 17 лет и 358 дней, а Эдуард Стрельцов оформил хет-трик в матче против Индии в 17 лет и 340 дней.

Самые молодые авторы гола в истории сборной России

Игрок

Дата рождения

Дата первого гола

Матч

Возраст

Сергей Пиняев

02.11.2004

26.06.2023

Ирак (д) — 2:0*

18 лет 144 дня

Дмитрий Сычев

26.10.1983

19.05.2002

Югославия (д) — 1:1 (пен. — 4:5)

18 лет 206 дней

Александр Головин

30.05.1996

07.06.2015

Белоруссия (д) — 4:2

19 лет 8 дней

Алексей Миранчук

17.10.1995

07.06.2015

Белоруссия (д) — 4:2

19 лет 234 дня

Александр Кержаков

27.11.1982

21.08.2002

Швеция (д) — 1:1

19 лет 267 дней

Алан Дзагоев

17.06.1990

08.10.2010

Ирландия (г) — 3:2

20 лет 113 дней

Владимир Бесчастных

01.04.1974

17.08.1994

Австрия (г) — 3:0

20 лет 138 дней

Валерий Кечинов

05.08.1974

06.05.1995

Фареры (д) — 3:0

20 лет 274 дня

Владислав Радимов

22.11.1975

28.08.1996

Бразилия (д) — 2:2

20 лет 280 дней

Игорь Симутенков

03.04.1973

17.08.1994

Австрия (г) — 3:0

21 год 136 дней
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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