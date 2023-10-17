Полузащитник Харин — о дебюте за сборную России: «Невероятные эмоции, которые сложно описать словами»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин поделился с «СЭ» эмоциями от дебютного матча за сборную России против Камеруна (1:0) 12 октября.

Харин появился на поле на 84-й минуте вместо Далера Кузяева и не отличился результативными действиями.

«Почувствовал невероятные эмоции, которые сложно описать словами. Но в то же время чувствовал внутри себя ответственность, так как выходишь играть за свою страну. Всегда приятно выходить на поле, когда болельщики заполняют трибуны. Мы для них устроили настоящий праздник. Спасибо каждому, кто пришел поддержать нас», — сказал Харин «СЭ».

В сезоне-2023/24 28-летний Харин провел 11 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.