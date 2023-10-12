Рианчо не считает, что будущее Карпина в сборной зависит от товарищеского матча с Камеруном

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем Валерия Карпина в сборной России.

«То, что сборная России проведет матч с Камеруном — отличная новость для игроков и болельщиков команды. Практика просто необходима — как для футболистов, так и для тренеров. Тем более что у Камеруна достаточно сильная команда, хорошие игроки. Что касается Карпина, то я не думаю, что его будущее в сборной зависит от товарищеского матча. Судить о результатах работы по товарищеским играм не совсем правильно. Если Россия будет участвовать в каком-то турнире — это будет другое дело», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.