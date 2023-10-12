Сегодня, 17:43
Сборная России объявила состав на товарищеский матч против Камеруна.
Капитаном российской команды в игре с камерунцами станет полузащитник Дмитрий Баринов.
Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.
Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.
Камерун: Онана, Кастелетто, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кюнде, Ондуа, Нтчам, Мбемо, Нгамале, Абубакар.
Запасные: Эпасси, Ондоа, Мбаизо, Бокеле, Эллиот, Енгва, Ву, Магри, Кеман, Нгом Мбекели, Токо Экамби, Нжи.
Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября в Москве и начнется в 19.00.