Россия попала в топ-5 самых дорогих сборных, пропускающих Евро-2024

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые пропустят финальную стадию чемпионата Европы 2024 года. Команда России расположилась на 4-м месте с общей стоимостью состава в 157,3 миллиона евро. Сборная не сыграет на Евро из-за отстранения УЕФА.

Возглавила рейтинг команда Норвегии, состав которой стоит 335,4 миллиона евро. На втором месте — Швеция (206,9), следом идет Ирландия (161,6).

Турнира пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевка группового этапа состоится 2 декабря в Гамбурге.

Топ-10 рейтинга:

Норвегия — 335,4 млн евро;

Швеция — 206,9 млн евро;

Ирландия — 161,6 млн евро;

Россия — 157,3 млн евро;

Северная Македония — 54,4 млн евро;

Косово — 51,1 млн евро;

Черногория — 46,8 млн евро;

Болгария — 36,4 млн евро;

Армения — 34,6 млн евро;

Северная Ирландия — 32,2 млн евро.

В этом году сборная России провела восемь матчей. Команда обыгрывала Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Ранее в РФС подтвердили, что матч против Кубы войдет в Книгу рекордов России.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы