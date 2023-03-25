Самедов: «Жду победу в матче с Ираком»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Ирака.

«Жду победу. Играем дома при своих болельщиках. Все верят, что победа будет. Плюс есть момент, что не в оптимальном составе сборная. Но у ребят, опять же, есть возможность показать себя во второй игре и добиться хорошего результата», — цитирует «Спорт День за Днем» Самедова.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.