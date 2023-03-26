Сборная России объявила стартовый состав на матч с Ираком

Сборная России в официальном Telegram-канале объявила стартовый состав на товарищеский матч с Ираком.

Россия: Песьяков, Денисов, Литвинов, Осипенко, Сильянов, Пруцев, Глебов, Фомин, Обляков, Пиняев, Соболев.

Запасные: Помазун, Сафонов, Караваев, Ахметов, Хлусевич, Кузяев, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский, Тюкавин.

Сегодня, 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» пройдет товарищеский матч между сборными России и Ирака. Начало запланировано на 18.00 по московскому времени.