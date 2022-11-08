Сборная России получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч с Таджикистаном

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в комментарии «СЭ» о том, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Федерация футбола Таджикистана получила со стороны ФИФА и УЕФА авторизацию товарищеского матча между национальными сборными Таджикистана и России, который пройдет 17 ноября в Душанбе. Это значит, что за матч будут начисляться очки, он войдет в зачет рейтинга ФИФА, а количество замен будет ограниченным: максимальное количество со стороны команд — 6», — сообщили в пресс-службе ФФТ «СЭ».

Товарищеский матч между командами России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.