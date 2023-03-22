Силкин: «Уровень мотивации низок в сборной. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в матчах с Ираном и Ираком»

Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Ирана и Ирака.

«Не думаю, что Иран намного сильнее, чем Узбекистан или же Таджикистан, уровень примерно одинаковый. Когда выходишь на поле, то всегда нужно выигрывать, другого от сборной и не жду. Сейчас мы играем товарищеские встречи, мне кажется, уровень мотивации сейчас низок в сборной. Играть за сборную — престиж, но сейчас футболисты думают только о том, чтобы не получить травму. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в этих матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.