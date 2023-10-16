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Сегодня, 21:56

Сильянов считает состояние поля одной из причин ничьей сборной России с Кенией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник сборной России Александр Сильянов поделился мнением об игре со сборной Кении (2:2).

— Чем впечатлила сборная Кении?

— Атлетичные парни, бегут. Думаю, такой результат из-за поля. Первая ошибка — там мяч «съели» под ногой. Второй гол — ляп. Бывает такое.

— Какое состояние газона?

— Не очень. Поле слишком твердое.

— Это и было причиной травматичности?

— Возможно, да.

— Что до этого знали о кенийцах?

— Только на теории нам рассказывали, показывали. А так ничего больше не видел.

— Кто сильнее: Кения или Камерун?

— Камерун.

— Почему? Камерун обыграли, а с Кенией ничья.

— Понятно, что все сваливать на поле нельзя. Но считаю, что такой результат больше из-за этого. Но, как мне показалось, Камерун был сильнее.

Александр Сильянов
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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