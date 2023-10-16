Сильянов считает состояние поля одной из причин ничьей сборной России с Кенией

Сегодня, 21:56
Защитник сборной России Александр Сильянов поделился мнением об игре со сборной Кении (2:2).
— Чем впечатлила сборная Кении?
— Атлетичные парни, бегут. Думаю, такой результат из-за поля. Первая ошибка — там мяч «съели» под ногой. Второй гол — ляп. Бывает такое.
— Какое состояние газона?
— Не очень. Поле слишком твердое.
— Это и было причиной травматичности?
— Возможно, да.
— Что до этого знали о кенийцах?
— Только на теории нам рассказывали, показывали. А так ничего больше не видел.
— Кто сильнее: Кения или Камерун?
— Камерун.
— Почему? Камерун обыграли, а с Кенией ничья.
— Понятно, что все сваливать на поле нельзя. Но считаю, что такой результат больше из-за этого. Но, как мне показалось, Камерун был сильнее.