Соболев признался, что ничего не знает о сборной Кении

Нападающий сборной России Александр Соболев заявил, что ничего не знает о сборной Кении.

— Что знаете о сборной Кении?

— Подготовка проходит обычно. Но о завтрашнем сопернике мне ничего не известно. Знал, что раньше там играл Ваньяма, который выступал за «Тоттенхэм». Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, потому что чисто логистически это удобно обеим командам, — сказал Соболев.

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.