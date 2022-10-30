Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:19

Соболев о матче сборной России с Таджикистаном: «Играть за свою страну — всегда честь. Не важно, с кем и когда»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к предстоящему товарищескому матчу национальной команды против Таджикистана.

— Наша сборная проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Как отреагировал на эту новость?

— Без разницы, какой статус, — сказал Соболев. — Это игра за сборную. Не важно, с кем и когда играть. Если тебя вызывают, то это всегда честь — играть за свою страну. Босния и Герцеговина с Ираном, конечно, постатуснее Таджикистана. Без разницы. Я не смотрю никогда на соперника. Для меня нет разделения, с кем играть, даже в чемпионате. Конечно, любой международный матч — радость. Просто собираемся и играем.

Товарищеский матч между командами России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
2
0
Читайте также
Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов: «Дзюбы и в топ-10 нет»
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Соболев будет рад возвращению Кокорина в сборной России
Джикия — о сборной России: «Со всем уважением к соперникам, хотелось бы сыграть дома»
Фомин заявил, что рад играм сборной России несмотря на соперников
Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между сборными России и Таджикистана
Мирзоян: «Говорить, что Таджикистан ниже России по уровню, я бы не стал, соперника нельзя недооценивать»
Мухамадиев — о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана: «Для таджиков это будет хороший праздник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев будет рад возвращению Кокорина в сборной России