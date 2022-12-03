Сутормин: «Мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Азиатские сборные хорошо выступают на чемпионате мира? Много разговоров было про переход России в Азиатскую конфедерацию. Джикия сказал, что это неизбежно. Как к этому относишься?

— Посмотрим. Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.

— Тебе не кажется, что это будет шагом назад?

— Нет. Почему? Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо. Рано говорить об этом. Когда будет факт, тогда можно будет что-то понимать.

Президент РФС Александр Дюков 27 ноября заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.