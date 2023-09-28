В РФС подтвердили, что матч Россия — Камерун пройдет на «ВТБ Арене»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Планируем провести два матча в октябре. Официальный комментарий дадим, как будут подписаны все документы. Есть разная информация, степень ее достоверности различная. Матч с Камеруном? Пройдет на «ВТБ Арене», — сказал Митрофанов.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. По его словам, игра с большой долей вероятности пройдет в Москве.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).