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Митрофанов о возвращении сборной России U-17: «Это свидетельствует об изменении позиции руководства УЕФА»

В РФС назвали позитивным шагом допуск юношеских сборных России до участия в международных турнирах
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболисты юношеской сборной России.
Фото РФС
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решении УЕФА допустить юношескую сборную России до участия в международных турнирах.

«Важно, что исполком УЕФА принял такое решение. Непростая работа, но это большое достижение, которое свидетельствует об изменении позиции руководства УЕФА. Понятно, что предстоит еще большая работа. Давайте ее продолжать. Нужно делать шаги, идти к полному восстановлению с точки зрения соревновательной практики. Бойкот? Ситуация в принципе достаточно политизирована. Позицию занимают политические руководства стран. Часто ее вынуждены придерживаться и национальные спортивные федерации. Надо продолжать работу. Мы на связи с УЕФА, много вопросов еще предстоит решить», — сказал Митрофанов.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные. Команды могут выступать на нейтральной территории без использования флага и гимна страны.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании также отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.

РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
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