В сборной Сербии подтвердили проведение матча с Россией в марте

Генеральный секретарь футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — цитирует Sport24 Сурбатовича.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.