Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Ирана.

«Это контрольный матч, можно сказать, товарищеский, дружеский, как угодно. Будет просматриваться большая группа футболистов, которая рассматривается тренером сборной на перспективу, два-три года. Будет чисто просмотровый вариант. Но нельзя сказать, что игра будет проходить в дружеском ключе. В любом матче нужно ставить задачу побеждать, и Карпин это понимает. Так что будет игра на результат, но будет много игроков, которым дадут сыграть в этом матче и проявить себя», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Игра между национальными командами России и Ирана пройдет 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Начало запланировано на 20.00 по московскому времени.