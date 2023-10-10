Карпин: «Не планируем вызывать еще кого-то в сборную, если не случится ничего сверхъестественного»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды на октябрьские матчи.

— Не пугает игровое время Джикии. Меня трудно напугать. Если взять все наши клубы, то центральных защитников сборной, которые играют постоянно, хватит пересчитать по пальцам одной руки. Это «Ростов», «Крылья». Мне это не нравится, а не пугает. Не очень хорошая тенденция.

Не планируем вызывать больше никого, если не случится ничего сверхъестественного. Вы все говорите, что много игроков, но уже в первый день у нас минус два футболиста (Максим Глушенков и Артем Карпукас. — Прим. «СЭ») Пока работаем с тем, кто есть. Попросили не вызывать Литвинова в сборную в связи с его болячками. Окей. У Хлусевича травма, он вообще не играл.

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Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.