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Сегодня, 12:24

Ветеран ЦСКА Пономарев рассказал об ожиданиях от матча Иран — Россия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий столичного ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против национальной команды Ирана.

«Мне больше всего будет интересно узнать, что из себя представляют эти высооплачиваемые футболисты в составе сборной. Мы же смотрим европейский футбол, знаем, как и кто там играет, как работают с мячом, на каких скоростях и так далее. Способна ли наша сборная на что-то в конце концов? Или мы будем смотреть на тот футбол, который идет у нас в премьер-лиге? Да, можно смотреть на питерский «Зенит», иногда они великолепно играют и показывают выдающиеся матчи, можно смотреть на «Спартак» или ЦСКА, даже на «Динамо» иногда, но все остальное — рутина. Поэтому хочется увидеть, что из себя представляют лучшие игроки России. Собрались ведь лучшие игроки России, верно?» — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Он также назвал сборную Ирана достаточно неплохой командой.

«Они не вышли из группы на чемпионате мира в Катаре, проиграв англичанам и американцам, но обыграли Уэльс. Может быть, они не настолько сильны, как команды европейского континента, но все-таки это хороший спарринг-партнер. Мы получим возможность оценить уровень своих игроков и узнать, на что они способны», — добавил Пономарев.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/23/20037343.shtml
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Владимир Пономарев
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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