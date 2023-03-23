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Бывший нападающий столичного ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против национальной команды Ирана.
«Мне больше всего будет интересно узнать, что из себя представляют эти высооплачиваемые футболисты в составе сборной. Мы же смотрим европейский футбол, знаем, как и кто там играет, как работают с мячом, на каких скоростях и так далее. Способна ли наша сборная на что-то в конце концов? Или мы будем смотреть на тот футбол, который идет у нас в премьер-лиге? Да, можно смотреть на питерский «Зенит», иногда они великолепно играют и показывают выдающиеся матчи, можно смотреть на «Спартак» или ЦСКА, даже на «Динамо» иногда, но все остальное — рутина. Поэтому хочется увидеть, что из себя представляют лучшие игроки России. Собрались ведь лучшие игроки России, верно?» — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».
Он также назвал сборную Ирана достаточно неплохой командой.
«Они не вышли из группы на чемпионате мира в Катаре, проиграв англичанам и американцам, но обыграли Уэльс. Может быть, они не настолько сильны, как команды европейского континента, но все-таки это хороший спарринг-партнер. Мы получим возможность оценить уровень своих игроков и узнать, на что они способны», — добавил Пономарев.
Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.