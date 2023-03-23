Ветеран ЦСКА Пономарев рассказал об ожиданиях от матча Иран — Россия

Бывший нападающий столичного ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против национальной команды Ирана.

«Мне больше всего будет интересно узнать, что из себя представляют эти высооплачиваемые футболисты в составе сборной. Мы же смотрим европейский футбол, знаем, как и кто там играет, как работают с мячом, на каких скоростях и так далее. Способна ли наша сборная на что-то в конце концов? Или мы будем смотреть на тот футбол, который идет у нас в премьер-лиге? Да, можно смотреть на питерский «Зенит», иногда они великолепно играют и показывают выдающиеся матчи, можно смотреть на «Спартак» или ЦСКА, даже на «Динамо» иногда, но все остальное — рутина. Поэтому хочется увидеть, что из себя представляют лучшие игроки России. Собрались ведь лучшие игроки России, верно?» — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Он также назвал сборную Ирана достаточно неплохой командой.

«Они не вышли из группы на чемпионате мира в Катаре, проиграв англичанам и американцам, но обыграли Уэльс. Может быть, они не настолько сильны, как команды европейского континента, но все-таки это хороший спарринг-партнер. Мы получим возможность оценить уровень своих игроков и узнать, на что они способны», — добавил Пономарев.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.