Заварзин: «Дзюба не станет лучшим бомбардиром сборной до тех пор, пока ей руководит Карпин»

Заварзин считает, что Карпин не будет приглашать Дзюбу в сборную

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин сказал, что пока главным тренером сборной России является Валерий Карпин, Артема Дзюбу не будут приглашать в национальную команду.

«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения. На игровые качества Артема Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.