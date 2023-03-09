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Сегодня, 20:14

Заварзин: «Дзюба не станет лучшим бомбардиром сборной до тех пор, пока ей руководит Карпин»

Заварзин считает, что Карпин не будет приглашать Дзюбу в сборную
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин сказал, что пока главным тренером сборной России является Валерий Карпин, Артема Дзюбу не будут приглашать в национальную команду.

«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения. На игровые качества Артема Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-dzyuba-ne-stanet-luchshim-bombardirom-sbornoj-do-teh-por-poka-ej-rukovodit-karpin/
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Заварзин
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