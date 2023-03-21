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Сборная России

Сегодня, 12:16

Караваев: «Спартак» — базовый клуб сборной? Клубные вещи нужно оставлять на втором плане»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о впечатлениях от старта мартовского сбора сборной России.

— Какое настроение в сборной, учитывая, что «Спартак» — базовый клуб для национальной команды?

— Все отлично. Клубные вещи нужно оставлять на втором плане. Все великолепно, все друг в другом общаются.

— Пахнет ли в сборной спартаковским духом?

— Не пахнет, пахнет духом сборной.

— Каково приезжать в сборную после клубного поражения?

— Естественно, неприятно проигрывать, но настроение боевое.

— Где конкуренция выше: в сборной или в «Зените»?

— Везде конкуренция. Сложно так ответить.

— Летом сборная примет участие в азиатском турнире.

— Спокойно воспринимаю это. Если надо играть, сыграем. Самое важное — играть с хорошими соперниками.

Сборной России предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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