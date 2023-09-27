Как наш футбол будет возвращаться на международную арену.

Во вторник УЕФА открыл ящик Пандоры, огласив два своих решения. Одно ожидаемое: взрослые российские команды не вернутся на международную арену до окончания СВО на Украине. А вот второе — революционное: наши юноши до 17 лет допускаются до всех европейских турниров, пусть без гимна, флага и матчей на родине.

«Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы не только не признаем и не отстаиваем основополагающее право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Снять санкции с детей — дело доброе и правильное. Вот только так считают не все. С Украиной все понятно, ее протест предполагался по умолчанию. Но поперек горла российские юноши встали и англичанам с поляками. На очереди — прибалты. Круг «протестантов» растет — и крайне интересно, как станут события развиваться в дальнейшем.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

У УЕФА выбор непростой. Направо пойдешь — голову можно потерять, налево — позора не оберешься. Все-таки вердикт о возвращении российских юношей вынашивался полтора года. И тут же его отменить? То есть из Европейского футбольного союза можно вить веревки? Одно дело, когда отменялись стыковые встречи ЧМ-2022 под давлением Польши, Чехии и Швеции — тогда СВО только началась, а даты и соперники стали известны намного раньше. Сейчас же УЕФА принимал решение с учетом нынешних обстоятельств, имел возможность провести консультации.

Есть, правда, нюанс. Украина, Англия, Польша и Латвия отказываются играть с российскими командами, но их пока вместе и не сводили. По этой тропинке и отправится УЕФА? Разводя со всеми обиженными и оскорбленными? Но не окажется ли таковых так много, что участие в любых турнирах превратится в фарс? Если сейчас, скажем, можно найти отборочную группу Евро-2024 (U-17) в составе Сербия (хозяйка), Словения, Люксембург, Азербайджан и вписать в нее Россию, то на этапе плей-офф избежать проблем с разведением соперников совсем тяжело.

В общем, следим за развитием событий в надежде, что УЕФА просчитывал свои шаги. И продолжаем держать в голове Азиатскую конфедерацию футбола. Возможно, история с юношами и есть тот пробный шар, который должен дать окончательный ответ — есть ли для нас смысл ждать чего-либо в Европе?