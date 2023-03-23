Сборная России впервые может ощутить, что она жива. Потянут ли против участника ЧМ-2022 Пиняев с Захаряном?

Обозреватель «СЭ» — о матче Иран — Россия.

У сборной впервые будет настоящая возможность ощутить, что она жива

Для наших болельщиков из тех, кто помоложе, соперничество России и Ирана в футболе ограничивается двумя товарищескими матчами — вернее, одним из них контрольным, потому что случился он в октябре 2017-го при Станиславе Черчесове, а мы помним, что слово «товарищеский» при нем было под запретом. В Казани при 33 тысячах зрителей сыграли тогда 1:1. Дмитрий Полоз сравнял счет, открытый Сердаром Азмуном. В то время как еще в одном, в феврале 2011-го, во времена Дика Адвоката, сборная России вовсе проиграла — 0:1. Был тот матч непонятно кому нужен, проходил в Эмиратах при двух с половиной тысячах зрителей, ну, и отношение к встрече было таким же, подчеркнуто проходным, хотя играли тогда в Абу-Даби и Аршавин, и Акинфеев, и Кержаков, и Игнашевич с Березуцкими, и Зырянов с Денисовым.

Что-то мне подсказывает, что сегодня все будет иначе.

Иран играет дома, и на тегеранском стадионе «Азади» соберутся, по предварительным прогнозам, 15 тысяч горячих местных болельщиков, которые изголодались по соперникам с других континентов (пока). А для российской команды, временно исключенной из всех официальных турниров, но, слава богу, не из ФИФА, встреча с участником недавнего ЧМ-2022 теперь большое событие и немалая удача. У игроков и тренеров есть хоть какая-то возможность ощутить, что национальная команда жива. Ведь прошлогодние осенние визиты в Центральную Азию оставили точно такое же чувство, каким в двух случаях был и счет на табло, — нулевое.

Все еще помнят сборную Ирана и происходившие с ней события по Катару. Политические дискуссии вокруг команды. 2:6 от Англии — а потом вдруг победа над Уэльсом с преимуществом по ходу матча и двумя голами в добавленное время. Решающий матч за выход из группы со сборной США — и проигрыш 0:1 в упорнейшей борьбе, где американцы оказались чуть-чуть сильнее, а иранцы не смогли додавить в концовке.

В общем, крепкая, современная, с характером команда. Учитывая, что она играет дома, имеет свежий опыт участия в топ-турнире и не находится в неопределенном статусе, Иран и можно назвать фаворитом. Кстати, президент Федерации футбола Ирана подчеркнул, что женщины смогут прийти на игру, более того, почему-то произнес словосочетание «в первую очередь». Интересно — почему?..

А нашим футболистам было бы неплохо отблагодарить 615 человек, которые приедут поддержать команду из России.

Как Бесков, Бобров и Хомич в Иране выигрывали Кубок шаха

У нашего и иранского футбола гораздо более долгая история взаимоотношений, чем вы можете предположить. Начать хотя бы с того, что первые встречи были сыграны аж в 1926 году — 97 лет назад, когда даже до первого чемпионата СССР оставалось еще десять лет. Иранцы приехали в Баку, где проиграли несколько матчей азербайджанским командам. Но самое интересное случилось без малого двадцать лет спустя.

Знаете ли вы, какое отношение легендарная Тегеранская конференция глав правительств стран — союзниц во Второй мировой войне — Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина — имеет к футболу и к матчам между советскими и иранскими командами? Интереснейшие подробности об этом я вычитал в книге «Футбол. Война. Холокост», которая сейчас готовится к печати.

Лидеры СССР, Великобритании и США встретились в конце 1943 года, уже после перелома в войне, а обеспечением их безопасности в Иране занимался 131-й мотострелковый полк НКВД. Его командиром был Герой Советского Союза подполковник Никита Кайманов — большой поклонник футбола. В 1944-м и 1945-м команда полка провела 34 (!) товарищеских матча с ведущими иранскими клубами, а также с соперниками, представлявшими еврейскую и армянскую общины в стране. Армян обыграли 6:1, притом что те снабдили советскую команду новенькой формой и настоящими бутсами. Более того, сразились даже с командой английского гарнизона в Иране и обыграли ее. Всего из 34 игр «каймановцы» выиграли тридцать при двух ничьих и двух поражениях.

Всеволод Бобров.

А самый престижный турнир за это время провели по инициативе не кого-нибудь, а шаха Ирана Магомеда Реза Пехлеви, и он так и назывался — Кубок шаха. В нем играли команды Ирана, СССР и Англии. Тут уж одними военными решили не ограничиваться: команду 131-го мотострелкового полка усилили пять реальных футбольных звезд во главе с будущим героем турне «Динамо» по Великобритании вратарем Алексеем Хомичем, еще не получившим прозвище Тигр, а также топ-форвардами Константином Бесковым и Всеволодом Бобровым, которым будет посвящать стихи поэт Евгений Евтушенко. Англию представлял, на всякий случай, лондонский «Арсенал», Иран — два ведущих клуба страны «Дарай» и «Туран». Сам трофей представлял собой большую серебряную вазу, щедро украшенную узорами из цветов.

Любопытно, что в Советском Союзе об этом турнире ничего не знали — неизвестно, по каким причинам, но в прессе о нем распорядились ничего не писать. Может, решили, что во время войны не время для развлечений? Но ведь в том самом 44-м возродили Кубок СССР, а годом позже — чемпионат страны. Так или иначе, в Иране вокруг этих матчей был большой ажиотаж, а в Союзе о них узнали только десятилетия (!) спустя.

Усиленная профи команда 131-го мотострелкового полка НКВД обыграла соперников из Ирана и в финале встретилась с «Арсеналом». Советская команда выиграла — 1:0. Имя автора победного гола, как утверждается в книге «Футбол. Война. Холокост», ни в каких документах зафиксировано не было, но есть сведения, что им был будущий знаменитый тренер Константин Бесков. А фото с того матча есть в музее боевой славы Героя Советского Союза Н.Ф. Кайманова, который находится в средней школе № 9 Нижнекамска, где учился воин.

Кубок капитану нашей команды Алексею Хомичу вручали шах Ирана Реза Пехлеви и его жена — королева Фавзия, персонально поздравившие каждого игрока. На трофее выгравировано: «От Его Величества, шахиншаха Ирана Магомеда Реза Пехлеви — победителю розыгрыша императорского Кубка по футболу между футбольными командами союзников: советской воинской, английской воинской и иранскими «Дарай» и «Туран», футбольной команде Красной армии войсковой части Героя Советского Союза полковника Кайманова. Тегеран 19.05.1944 г. Комитет физкультуры Ирана».

В том же 44-м иранское общество дружбы с СССР пригласило приехать уже советскую сборную, которой в тот момент не существовало. Председатель Спорткомитета страны Василий Снегов идеей вдохновился, но из-за сложностей со сбором ведущих футболистов страны (чемпионат-то еще не возобновился) сначала возникла идея отправить на матчи в эту страну команду из Баку, но потом ее переиграли на тбилисское «Динамо». В тех двух матчах на стадионе в Тегеране впервые на международных соревнованиях прозвучал тот самый гимн СССР, который зрители матча Иран — Россия услышат и сейчас: до того гимном был «Интернационал». В обеих встречах грузинско-советские футболисты крупно выиграли: у сборной городов Ирана — 5:1, у сборной Тегерана (фактически первой сборной страны) — 4:0.

Значится в истории еще и встреча на нейтральной территории, на Олимпиаде-1976 в Монреале, где в четвертьфинале сборная СССР под руководством Валерия Лобановского, с Олегом Блохиным и Леонидом Буряком в составе, не без труда обыграла иранцев — 2:1, счет открыл московский динамовец Александр Минаев, а победный мяч забил тесть Виктора Онопко Виктор Звягинцев.

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Жду, как сыграет в Тегеране Пиняев

79 лет спустя мы не имеем ни реальной, ни даже теоретической возможности замахнуться на победу над «Арсеналом». Да и на матч с иранцами едем в весьма ослабленном составе, без обоих легионеров из топ-чемпионатов — Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино». Их одновременные травмы не могли не породить вопросов, но какой смысл клубам лиги 1 и серии А оставлять своих ведущих футболистов без календарных матчей, чтобы изобразить их травмы и не отпустить в сборную? Эти клубы и их лиги не похожи на тех, кто действует по одесскому принципу: «Назло кондуктору взял билет и пошел пешком».

Так что скорее готов поверить в крайне неудачное совпадение. Вернее, думаю так: травмы есть, но если бы речь шла о финальном турнире чемпионата мира или Европы или о решающем матче турнира отборочного, то наши ведущие игроки приехали бы и с ними, после чего вместе с врачами прыгнули выше головы, чтобы успеть подготовиться к игре. Сейчас же, когда официальных соревнований у сборной нет, смысла в таких подвигах нет никакого.

Валерий Газзаев в интервью «МК» высказал мысль, что в любом случае стоило настоять на приезде легионеров в расположение сборной и проверить их силами своих медиков. Но не стоит забывать о здорово усложнившейся за последние год и месяц авиалогистике с Россией. А ведь потом еще лететь в Иран, который уже много лет также под санкциями, и туда еще тоже из Европы поди доберись! Так что пусть Головин и Миранчук спокойно поправляются в своих клубах и здоровыми заканчивают чемпионаты Франции и Италии. Первый-то контракт с «Монако» до 2026 года уже переподписал, а вот Алексею предстоит решать свою судьбу именно этим летом, и последние пару месяцев сезона могут иметь для этого немалое значение.

Большая потеря для обороны — Георгий Джикия. То же самое можно сказать и об Игоре Дивееве, но он и так полгода восстанавливался после травмы, а сейчас получил новую. Честно говоря, без двух этих футболистов сложно представить, чтобы оборона сборной России в Иране выглядела неуязвимой. Ведь, допустим, Максим Осипенко, стоило на него чуть поддавить в Ростове «Локомотиву», откровенно «поплыл». А что будет под давлением иранских футболистов? Дай бог, чтобы выдержал и явил то же хладнокровие, как в момент исполнения пенальти в добавленное время матча с «Нижним Новгородом». Но в гостях с Ираном — это не дома с нижегородцами.

Успехи в «Локомотиве» не побудили Валерия Карпина вызвать Артема Дзюбу, а в ЦСКА — Федора Чалова. Последнее, как и отсутствие Ильи Лантратова, вызвало резонанс, но тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил, что предварительные списки (а в соответствии с ними, видимо, и въездные документы в Иран) составлялись без расчета на Лантратова, чей статус в новом клубе тогда еще не был понятен. Отношения Дзюбы с Карпиным оставляли минимум шансов, что вызов 35-летнего форварда когда-либо последует, а вот что происходит вокруг Чалова — мне сложно понять, как и достаточно пренебрежительные высказывания главного тренера о нем.

Впрочем, лично мне в Иране интереснее всего будет посмотреть на Сергея Пиняева. 18-летний вингер «Локомотива» так здорово вписался в новую команду, что уже любопытно: неужели он и в гостях против участников чемпионата мира не стушуется и покажет себя во всей красе? Если так и произойдет, то чувство, что мы видим взлет настоящего таланта, усилится.

Арсен Захарян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

То же касается Арсена Захаряна, но он в «Динамо» в этом сезоне выглядит не ахти, и трудно ожидать, что в Иране молодой полузащитник вдруг преобразится. Если же это произойдет — буду только рад. Потому что слишком мало сейчас международной практики у наших самых одаренных (да и вообще любых) футболистов, чтобы они ими, этими шансами, разбрасывались.

Вспоминая потрясающий матч Матвея Сафонова в хорватском Сплите — последний официальный с участием сборной России, — думаю, что Карпин с Кафановым доверят место в воротах именно голкиперу «Краснодара», пусть сезон у него и неоднозначный. Но на уровне сборной опыта у него намного больше, чем у Александра Селихова, с которым, как анонсировал тренер вратарей, они сейчас проведут по матчу. А опыт в Тегеране нужен чрезвычайно, так что предположу, что там сыграет Сафонов, а в Санкт-Петербурге с Ираком — Селихов.

Может, сегодня в 20.00 по московскому времени мы увидим очередное унылое зрелище, как в прошлом ноябре, когда поездки в Таджикистан и Узбекистан закончились с общим счетом 0:0. И все же думаю, что это будет другая история. Может, и не уровня ЧМ-2022, но тем не менее интересная и по-хорошему спортивная.