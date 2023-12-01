«Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

Интервью генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова «СЭ».

«В мартовскую паузу матч против Бразилии маловероятен»

— В ноябре в Санкт-Петербурге проходил форум БРИКС. Есть ли продвижение в вопросе возможного товарищеского матча России с Бразилией?

— Любые саммиты способствуют переговорам. Но пока матч Россия — Бразилия не на повестке. В ближайшую мартовскую паузу он маловероятен. Мы ведем переговоры в том числе с латиноамериканскими странами, хотели бы играть с максимально сильными сборными. С коллегами из бразильской федерации общаемся. Наши юношеские команды туда ездят играть, отношения у нас теплые и дружеские.

— Была информация о возможном товарищеском матчем с Буркина-Фасо. На какой стадии этот вопрос?

— У нас был диалог в контексте июньского сбора. Продолжили и позже. В том числе на форуме «Россия — Африка». Но пока сложно сказать, когда и при каких обстоятельствах состоится игра.

— Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

- По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым. Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА — «футбол вне политики». Он в настоящий момент до конца не соблюдается.

«Треш-ток «Зенита» и «Динамо»? Судя по всему, это вызвало дополнительный ажиотаж перед игрой»

— Некоторое время назад появилась новость о возможном вхождении белорусских клубов в РПЛ. Получал ли РФС какие-то распоряжения?

— Мы — нет.

— РФС как-то прорабатывает этот вопрос?

— Мы слышали об этой инициативе только из прессы. Никто к нам не обращался со стороны Министерства спорта или со стороны белорусских коллег. Есть определенные международные положения, правила ФИФА и УЕФА. Поэтому здесь надо исходить из совокупности нормативно-правовых актов, которые регулируют такие вопросы.

— Вы видели треш-ток между «Динамо» и «Зенитом» перед очным матчем?

— Честно говоря, не видел. Был на этой игре, мне коллеги обещали прислать.

— Андрей Аршавин сказал, что в Москву отправили целый десант сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна...

— Если эта цитата вырвана из контекста, мне не очень понятно, о чем речь. Надо посмотреть всю историю, но раз даже мне задают такой вопрос, то, видимо, это вызвало дополнительный ажиотаж перед игрой.

— В последнее время в СМИ дискутируют по поводу футбольной столицы России. Где она находится?

— Ответить на вопрос можно исходя из того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы говорим о команде, которая выигрывает чемпионат в последние годы, то вы знаете ответ. Но есть, например, футзал, детско-юношеский футбол. В России много центров, в которых развивается спорт. Есть центры, которые являются абсолютными лидерами по развитию массового и любительского футбола. Если говорить о действующих победителях чемпионата России по женскому и мужскому футболу, то столица в Санкт-Петербурге. Если говорить о развитии детско-юношеского и молодежного футбола, то это Москва, потому что «Локомотив» выиграл молодежное первенство. В Москве много клубов. Их намного больше, чем в любом другом городе.

Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Карасев назначен на два матча в Саудовской Аравии, судьи оттуда могут отработать в РПЛ еще в этом году»

— Можете разъяснить ситуацию с Карасевым и Саудовской Аравией?

— Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасев назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведем переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.

— Один из судейских боссов Павел Каманцев говорил, что арбитры из Саудовской Аравии, возможно, появятся у нас в декабре.

— Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии.

— Ваша позиция по высказываниям дисквалифицированных КДК РФС Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова?

— Есть нормы регламента. Эти требования нужно исполнять.

— Как вам заснеженное поле в Калининграде, история с красными мячами, которых не оказалось на матче «Спартака» и «Балтики», а в Кубке уже появились?

— Действительно, в Кубке в случае снегопада может использоваться красный мяч. На всех сыгранных матчах 1/4 финала Пути РПЛ они были на стадионе и по решению арбитра могли использоваться. Что касается РПЛ, то коллеги из РПЛ уже неоднократно прокомментировали ситуацию.