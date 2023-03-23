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Сборная России

23 марта, 23:00

Иран заставил сборную России отбиваться и терпеть. Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Мехди Тареми и Далер Кузяев.
Фото Михаил Шапаев/РФС
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Реплика Леонида Волотко о ничьей в Тегеране.

После ноябрьских 0:0 в Ташкенте и Душанбе казалось — своей игрой сборная России только оттолкнула аудиторию и, чтобы следующий матч вызвал трепет и интерес (причем не только у болельщиков, но и у игроков), необходим как минимум статусный соперник. Сборная Ирана — именно тот оппонент, когда любые намеки на отсутствие мотивации должны были испариться.

Да, спортивной составляющей по-прежнему нет. Но, во-первых, за год к этому все более-менее привыкли. Во-вторых, Иран — это все же не Киргизия, Таджикистан и Узбекистан (при всем к ним уважении).

Николай Комличенко обнимает Антона Миранчука. Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями

Соперников из числа участников чемпионата мира у нас не было полтора года, и уже этого повода хватало, чтобы наконец-то выложиться по максимуму не только в РПЛ, но и в майке сборной. Даже без травмированных Джикии, Миранчука, Головина, а также возрастных игроков.

Отсутствие в сборной тех, кому за 30, — отдельный и понятный сигнал, который все уловили: Карпин строит команду на будущее. Но понять ее контуры хочется уже сейчас — за несколько месяцев до Кубка ЦАФА, где, вероятно, выступит и Россия (приглашение получено, а дать финальный ответ нужно до 31 марта).

Правда, стартовый состав в Тегеране вряд ли эти контуры четко обозначил. Мы увидели базовую схему 4-3-3, в которой не оказалось ни опытных Баринова, Фомина и Соболева; ни молодого Пиняева, который проводит сверхпродуктивную весну в «Локомотиве». Зато состоялся дебют Зиньковского, а также возвращение Литвинова из середины поля в центр обороны. Конечно, без травм лидеров основа выглядела бы по-другому.

Хотя и в этом сочетании начала уверенно. Да, стартовый прессинг ничего не дал, а после обреза Осипенко мы чуть не получили выход один на один (спасибо подстраховавшему Литвинову). Но в плане желания, динамики и локальных розыгрышей Россия смотрелась неплохо. Особенно на фоне осенних спаррингов!

Главное впечатление — игра Зиньковского, от которого шла вся острота впереди. Пока Захарян был полностью отрезан от игры на правом фланге, Антон разрывал слева: опасно навешивал на Комличенко, постоянно лез в дриблинг (часто — удачно) и заработал пенальти для Миранчука.

В плане результата команда Карпина выжала максимум из первого тайма — потому что минусов в игре хватало. Например, очень напрягал выход из обороны: в этой фазе игроки перестраивались на 5-4-1, но, оказавшись под прессингом, постоянно ошибались в опорной зоне, что приводило к опаснейшим контратакам. К перерыву Иран пробил по воротам девять раз (для сравнения: Россия — лишь четыре) и только чудом не сравнял счет.

То, что гол случился сразу после перерыва и тоже с пенальти, полностью вытекало из логики матча — на один мяч к этому моменту хозяева точно наиграли. И это не то чтобы большая проблема — все же Иран реально качественный соперник. Проблема в том, что голов могло быть гораздо больше.

Во втором тайме Россия совсем забыла про атаки и как будто специально натыкалась на одни и те же ошибки: начало атак через короткий пас (очевидно, что это требование Карпина — такое же, как в «Ростове») заканчивалось быстрой потерей и очень неприятными ударами для Сафонова.

Замены Карпина тоже ни на что не повлияли — даже со свежими игроками сборная перешла на режим игры от обороны, когда соперник получает преимущество не только благодаря чужим ошибкам, но и в позиционной игре. Доминирование Ирана в концовке просто пугало: хозяева бомбардировали нашу штрафную угловыми, довели до неприличного значения число ударов (21!) и вынудили Сафонова получить желтую карточку за откровенную затяжку времени. Потому что ничего больше Матвею не оставалось.

1:1 — роскошный результат для России по такой игре. Ничья с Ираном оставляет надежду, но вскрывает кучу игровых проблем. А главное — показывает нынешний уровень сборной, когда ей противостоит участник чемпионата мира. Мягко говоря, он невысокий.

Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
1:1
Россия
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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