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Сегодня, 17:30

«Сегодняшний матч дал ответы, почему с Камеруном не играл тот и этот...» Кем недоволен Карпин?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото РФС
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Определяем методом исключения.
Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
2:2
Кения

После матча с Кенией Валерий Карпин выглядел опечаленным. Было от чего — российская сборная провела отвратительный матч, допуская детские ошибки и спасясь от поражения только в концовке встречи.

— Главный итог матча? — спросили тренера журналисты.

— После сегодняшней игры информация, которая у нас была, только подтвердилась. Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы.

Карпин не стал уточнять, о ком речь. Давайте попробуем разобраться, пойдя от противного.

 
Валерий Карпин. «Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кенией

Трех футболистов отметаем сразу. «У Помазуна не очень много сложной работы было, по вратарям вопросы лучше адресовать Кафанову. Горшков и Адамов сыграли достойно для первого раза», — заявил тренер.

Баринов — тоже мимо, он выходил с первых минут и с Камеруном, и с Кенией. Фомин провел в Турции только половину тайма, получив травму.

Остаются Джикия, Евгеньев, Мухин, братья Миранчук и Соболев.

Предположу, что Карпин не подразумевал Мухина — на позиции армейца высокая конкуренция, вряд ли кто-то его ждал в старте в матче с Камеруном. Да и сыграл Максим в Турции довольно активно, отдал голевую передачу.

Не думаю также, что имелся в виду Евгеньев. Роман провел не лучший матч, кенийцы чувствовали себя довольно вольготно у нашей штрафной. Однако защитник «Крыльев» пока и не претендует на роль первого плана в сборной, чтобы кто-то его требовал поставить на Камерун.

Фото РФС

Соболев? Не исключено, но сомнительно. Форвард «Спартака» мог сыграть лучше, однако свой гол забил, старался активничать, имея довольно мало поддержки из глубины.

А вот братьев Миранчук и Джикию можно назвать в качестве мишеней «выстрела» Карпина без большого риска ошибиться. И по статусу, и по опыту эта троица должна была взять на себя лидерские функции в Турции, однако с ношей не справилась.

Когда там Станислав Черчесов говорил про «золотой актив» применительно к Миранчукам? Три года назад. С тех пор Алексей уехал, конечно, в Италию, периодически там вспыхивал, но глобально от братьев мы к их 28 годам так и не дождались прорыва. И есть четкое ощущение, что на своем пике несколько лет назад они выглядели лучше, чем сейчас.

 
Александр Соболев. Так, как с Кенией, за сборную не играют. Эти матчи никому не нужны

Миранчуки в Турции больше запомнились обрезами, чем обострениями, хотя по логике должны были стать мозговым центром. Когда еще выпадет возможность творить по-братски?

После потерь полузащитников страховали партнеры. Ошибки же Джикии еще ярче бросались в глаза. Я даже не столько о срезке, приведшей к голу в ворота Помазуна, ее можно отнести к несчастным случаям. Речь скорее о выходах кенийцев один на один, когда спартаковец никак не мог помешать прорыву, дыша в спину оппоненту. И о развитии атак, которое хромало на обе ноги.

Фото РФС

Как раз о спартаковском защитнике Карпина точно спрашивали после Камеруна.

«— Почему сегодня не играл Джикия?

— Потому что играл другой футболист (Солдатенков. — Прим. «СЭ»).

— Почему?

— Потому что я так решил.

— Почему вы так решили?

— Потому что я так захотел».

 
Валерий Карпин с&nbsp;Антоном и&nbsp;Алексеем Миранчуками во&nbsp;время матча между сборными России и&nbsp;Камеруна. Сборной России нужен не Карпин, а новый статус. Мнение Максима Алланазарова

Вчерашний безоговорочный лидер «Спартака» и сборной России как-то резко потерял позиции в обеих командах. Накануне истечения контракта это наверняка его бесит. Но в Турции Георгий только снизил свои котировки на рынке.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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