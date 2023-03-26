0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:30

Карпин ответил Матыцину на критику и похвалил Пиняева. Что сказал тренер сборной России после победы над Ираком

Гоша Чернов
Корреспондент
26 марта. Россия — Ирак — 2:0. Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
2:0
Ирак

— Сегодня Пиняев стал самым юным автором гола в сборной. Как оцените его игру? — вопрос Валерию Карпину.

— Помимо рекорда, он всю игру энергично провел — был одним из лучших, если не лучшим.

— Министр спорта РФ Олег Матыцин так прокомментировал ваши слова на предматчевой пресс-конференции: «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе». Что бы вы ему ответили?

— Я перед матчем все объяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова и лозунги, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да.

26&nbsp;марта. Россия&nbsp;&mdash; Ирак&nbsp;&mdash; 2:0. Сергей Пиняев. У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды

— В матче с Ираном вы были довольны только стартовыми 30 минутами. Как сегодня?

— Сегодня больше вторым таймом доволен, естественно. Если бы в первом тайме играли правильно, было бы иначе. При выходе из обороны можно делать это через вратарей, есть такая опция, но она не основная. Вообще-то ворота находятся на другой половине поля, и задача — забивать голы, а не держать мяч. Это то, о чем мы говорили в перерыве — надо играть вперед, а не все время катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим.

— Вы сказали, что не нужно при любой возможности катить вратарю. У вас претензии к Песьякову или к полевым игрокам?

— Претензий к Сергею нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз — выбить мяч. Технический брак — от него не застрахован никто.

Сергей Пиняев забивает гол.

— Вы говорили, что у сборной есть психологические проблемы при выходе через пас. Увидели положительную динамику?

— Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол — вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить.

— Кто должен быть основным вратарем сборной России?

— Что значит должен? Никто никому ничего не должен. А может застолбить за собой — пусть это и больше вопрос к Виталию Кафанову, — но кандидат номер один, наверное, Сафонов. Но все зависит от состояния: он может быть в форме, а может нет. Сказать, что Сафонов в любой форме номер один — неправильно.

26&nbsp;марта. Россия&nbsp;&mdash; Ирак&nbsp;&mdash; 2:0. Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов

— Может ли Россия сыграть в Кубке Азии или Кубке Персидского залива?

— Без понятия, вообще не ко мне вопрос. Не знаю.

— Какие планы у сборной?

— Следующая возможная дата сбора — июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира. Знаю, что он будет в июне. А что будет — не знаю.

— Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

— Что это значит? В сравнении с кем? По мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус. В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.

— Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.

— Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко.

— Насколько вы довольны игроками?

— Кем-то доволен, кем-то очень, кем-то не очень, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен, нельзя.

Футболисты сборной России выходят на&nbsp;матч против сборной Ирака. Пора прекращать разговоры о мотивации. Матчи за сборную России — слабый стимул?

— Почему сборная до этого сыграла три подряд матча вничью?

— Вам самой даже смешно. Спрашиваете — и смеетесь. Потому что не забили на один гол больше. Могу так ответить.

— Какое у вас состояние после этих двух матчей?

— Физическое — более чем нормальное. За этот год подобные «двойники» для нас, ростовских, как отдых. Тут сели в самолет и прилетели — еще семь-восемь часов на автобусе ехать не надо, так что отдых. А психологическое — опустошение. Но после игры всегда так.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
9
Обсудить
Читайте также
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Семшов: «В первом тайме сборная России допускала много ошибок»
Гладилин: «Пиняев все сделал мастерски, ему нужно становиться основным футболистом сборной»
Орлов — о невызове Дзюбы в сборную России: «Пока он меня не убедил»
Силкин — о победе сборной России: «Мне не понравился матч — в первом тайме вышла куча игроков»
Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина
Орлов считает, что Карпин ошибся с составом на матч с Ираком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пора прекращать разговоры о мотивации. Матчи за сборную России — слабый стимул?

«Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком